Donald Trump'ın orduda trans yasağına engel

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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Joe Biden'dan devraldığı başkanlık görevine hızlı bir giriş yaptı.

Trump görevinin ilk saatlerinde, birçok tartışmalı kararnameye imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

TRANS BİREYLERİN ORDUYA KATILMASINI ENGELLEMİŞTİ

Trump, 28 Ocak'ta, eski Başkan Joe Biden yönetiminin bu konudaki politikasını tersine çevirerek, cinsiyet değiştirenlerin orduya katılmasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Böylece Trump, ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır" şeklinde revize ettikten sonra orduda da benzer bir adım atmıştı.

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, cinsiyet değiştirmiş asker ve orduya katılmak isteyen kişilerin Trump yönetimine karşı açtığı davada kararını açıkladı.

KARAR ENGELLENDİ

Cinsiyet değiştirmiş 6 asker ve orduya katılmak isteyen 2 cinsiyet değiştiren kişiyi temsil eden avukatların ihtiyati tedbir talebini kabul eden Reyes, bu kararın kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açacağını ifade etti.

Reyes, orduda hizmet çağrısına cevap veren herkesin saygıyı hak ettiği görüşünü paylaşarak Trump yönetiminin temyize başvurmasına zaman tanımak amacıyla kararın 21 Mart'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.