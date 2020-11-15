Donald Trump'ın saçları gündem oldu

Beyaz Saray'da salgına yönelik aşı çalışmalarıyla ilgili konuşan Trump'ın saçları dikkat çekti. Trump'ın saçları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Resmi olmayan sonuçlara göre 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı istediği sonucu alamayan Donald Trump, günler sonra kameraların karşısına geçti.

Sürekli olarak seçimlerde hile yapıldığı iddialarını gündeme getiren Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

KARANTİNAYA YEŞİL IŞIK YAKMADI

Trump, kendi yönetimi altında karantina uygulamasının gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Gelecekte ne olursa olsun, kimin yöneteceğini kim bilir. Sanırım bunu zaman gösterecek. Ancak bu yönetimin bir tecride gitmeyeceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

AĞARMIŞ SAÇLARI ŞAŞIRTTI

Yenilgiyi kabul ettiğine dair işaretler veren Trump'ın ağarmış saçları da göze çarptı.

İngiliz Mirror gazetesi, Donald Trump'ın saçlarının normalden daha ağarmış görünmesine izleyicilerin şaşırdığını yazdı.

"HER ZAMANKİ PARLAK SARI DEĞİL"

Trump'ı takip eden izleyicilerin, ABD Başkanı'nın saçlarının her zamanki parlak sarı renginden farklı göründüğüne dikkat çekti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Trump'ın saç modelinde farklılık gördüklerini söyledi.

"İŞİN GARİBİ..."

Bir kullanıcı, "Trump, saçını sarıya boyamayı unuttu mu yoksa bu, benim ekranımla mı ilgili? Şu anda saçları gri görünüyor." diye yazdı.

Başka bir kullanıcı ise "İşin garibi, Trump birdenbire sarışın değil. Seçim gününden beri saçları griye dönmüş görünüyor." izlenimini paylaştı.

Diğer yorumlar arasında "10 günde yaşlandı", "Görünen o ki Trump'ın saç tasarımcısı, kendisinden önce sonuçları kabul etti" şeklinde ifadeler yer aldı.