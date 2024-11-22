Donald Trump'tan Adalet Bakanlığı'na yeni aday açıklaması

AA

Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı'na Matt Gaetz'i aday göstermesi sonrası hem dünyada hem de ABD'de, Gaetz'in karanlık geçmişi tartışma konusu oldu.

Tartışmalar nedeniyle Gaetz'in adaylıktan çekilmesiyle birlikte Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı'na Florida eyaletinin eski Başsavcısı Bondi'yi aday gösterdi.

"SOKAKLARI FLORİDA'DAKİ AİLELER İÇİN GÜVENLİ HALE GETİRMİŞTİR"

Trump, paylaşımında Bondi hakkında şu ifadelere yer verdi:

Pam yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yapmış, suçlulara çok sert davranmış ve sokakları Florida'daki aileler için güvenli hale getirmiştir.

Ayrıca Trump, bakanlığın kendisine ve diğer Cumhuriyetçilere karşı kullanıldığını aktararak, şu sözleri sarf etti:

Artık öyle olmayacak. Pam, Adalet Bakanlığını suçla mücadele ve ABD'yi yeniden güvenli hale getirme amacına odaklayacak.

"HAKSIZ ŞEKİLDE DİKKAT DAĞITICI UNSUR HALİNE GELDİĞİNİ" SAVUNDU

Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla Amerikan kamuoyunda tartışmalara konu olan Gaetz, dün X hesabından açıklamada bulunmuştu.

Tartışmaların Trump yönetimi açısından "haksız şekilde dikkat dağıtıcı unsur haline geldiğini" savunan Gaetz, bakan adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI ÇOK KONUŞULDU

Trump'ın Adalet Bakanı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmiş, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere yol açmıştı.