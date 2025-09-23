Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama: "Rus uçakları vurulmalı" yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu.

Trump'ın merakla beklenen konuşmasında, "BM'de gördüğüm tek şey yürüyen bir merdivenin aniden durması oldu, first lady az kalsın düşüyordu, şimdi de prompter çalışmıyor. BM'de gördüğüm tek şey teknik aksamalar." ifadeleri öne çıktı.

DONALD TRUMP-VLADİMİR ZELENSKY GÖRÜŞMESİ

Diplomasi trafiğini sürdüren Trump, geçtiğimiz dakikalarda ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

Trump ve Zelensky arasında gerçekleşen görüşmede, dikkat çeken konu başlığı NATO ile Moskova arasında Rusya'nın müttefik ülkelere yönelik hava saldırıları nedeniyle artan gerginlik oldu.

"UKRAYNA'NIN VERDİĞİ MÜCADELEYE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ"

Zelensky ile buluşan Trump, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz. Gerçekten inanılmaz." dedi.

Trump, "Bugün gece geç saatlere kadar sürecek birçok toplantımız var, ancak bu önemli bir toplantı." vurgusu yaptı.

"RUS UÇAKLARI VURULMALI" YANITI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, muhabirin "NATO ülkelerinin, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Trump, muhabirin sorusunu "Evet, düşünüyorum." ifadeleri ile yanıtladı.

NE OLMUŞTU

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu.

Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.