Donald Trump'tan Harvard açıklaması

AA & Ensonhaber

ABD'de Harvard Üniversitesi ile Donald Trump yönetimi arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor.

Son olarak Donald Trump yönetimi, Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle durdurmuştu..

Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi..

"3 MİLYAR DOLARLIK HİBE PARASI ALIP TİCARET OKULLARINA DAĞITACAĞIM"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok antisemitik olan Harvard'dan 3 milyar dolarlık hibe parasını alıp, ülkemizin dört bir yanındaki ticaret okullarına vermeyi düşünüyorum." ifadesine yer verdi.

"ABD İÇİN BÜYÜK YATIRIM"

3 milyar doların ABD için büyük bir yatırım olacağını vurgulayan Trump, bu paraya ülkenin "çok ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

Trump, daha önce talepte bulunmalarına rağmen Harvard yönetiminin yabancı öğrenci listesini "hala beklediklerini" vurguladığı paylaşımında, söz konusu listeye, "radikalleşmiş" uluslararası öğrencilerin belirlenmesi ve ABD'ye alınmaması için gerek duyulduğunu bildirdi.

"KORKMAYIN HÜKÜMET SONUNDA KAZANACAKTIR"

ABD Başkanı paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Harvard bu belgeleri sunmada çok yavaş ve bunun iyi bir nedeni olabilir! Harvard'ın sahip olduğu en iyi şey, etrafta dolaşıp (kendileri için) en iyi yargıcı bulmuş olmalarıdır. Ama korkmayın, hükümet sonunda kazanacaktır!

Trump, dün yaptığı bir açıklamada, Harvard Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 31'inin ABD dışından kabul edildiğini ve bu rakamın çok yüksek olduğunu söylemişti.