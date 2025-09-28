Donald Trump'tan imalı paylaşım: Fed Başkanı'nı kovduğu karikatürü yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump, söylediği sözler ve yaptığı paylaşımlar ile adından sık sık söz ettiriyor.

Başkan Trump'ın son yaptığı paylaşım ise gündemde bomba etkisi yarattı.

FED BAŞKANI'NI KOVDUĞU KARİKATÜR PAYLAŞTI

Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden almasını temsil eden bir karikatürü Truth Social platformunda yayınladı.

Karikatürde Trump'ın Fed Başkanı Powell'a "kovuldun" dediği ve eliyle kapıyı işaret ettiği görülüyor.

FAİZ TARTIŞMALARI

Trump, merkez bankası ve Powell’ı faizleri düşürmedikleri gerekçesiyle sıkça eleştirmiş ikili basın üzerinden sürekli karşı karşıya gelmişti.

Buna karşın Fed ise geçtiğimiz hafta yaklaşık dokuz ay aradan sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

BULUŞUP KAVGA ETTİLER

Öte yandan Trump, geçtiğimiz aylarda uzun süredir faiz oranlarını düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği Fed'e, inşaat projesini incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyarette ikili arasında bina inşaatının maliyeti hakkında sözlü tartışma yaşanmıştı.