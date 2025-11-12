Donald Trump'tan Şara'ya kameralar önünde tuhaf soru: Kaç eşin var?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın takip ettiği görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

TARİHİ ZİYARET

Bu görüşme, bir Suriye Cumhurbaşkanı’nın Beyaz Saray’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, bölgesel istikrar ve Orta Doğu'daki gerilimler masaya yatırıldı.

Zirve, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Suriye ile ilişkileri normalleştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BEYAZ SARAY'DA İLGİNÇ ANLAR

Ancak asıl dikkat çeken an, zirvenin bitiminde yaşandı.

PARFÜM HEDİYE ETTİ

Görüşme sonrası gerçekleşen hediyeleşme töreninde Trump, konuk Cumhurbaşkanı Şara’ya özel tasarım bir parfüm şişesi hediye etti.

"KAÇ EŞİN VAR?"

Elinde tuttuğu ikinci şişeyi göstererek gülümseyen Trump, "İkincisi eşin için, kaç eşin var?" diye sordu.

Şara da soruya gülümseyerek "Tabii ki bir tane." yanıtını verdi.

AYNI SORUYU ŞARA DA SORDU

Sıra Şara’ya geldiğinde ise Suriye lideri, Trump’a ülkesinin kültürel mirasını yansıtan el yapımı bir tarihi eser kopyası takdim etti.

Aynı esprili tonda söze girerek, "İkinci parça da First Lady için. Peki senin kaç eşin var?" dedi.

Trump da bu defa gülerek, "Şimdilik bir tane." cevabını verdi.