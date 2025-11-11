Donald Trump'tan Şara'ya övgüler: Çok sağlam bir adam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'da tarihi görüşme...

Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye’nin 1946’da bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana bir ABD Başkanı ile Beyaz Saray’da ikili görüşme gerçekleştirecek olan ilk Suriye lideri oldu.

TARİHİ DETAYLAR BARINDIRIYOR

Şara, eylül ayında da BM Genel Kurulu’na katılmış, bunu 58 yıl aradan sonra gerçekleştiren ilk Suriyeli siyasetçi olmuştu.

Geçen seneye kadar Muhammed El Colani adıyla HTŞ lideri olarak başına 10 milyon dolar ödül konmuş bir cihatçı olarak bilinen Şara’nın kısa sürede uluslararası kabul görmesi ve ABD Başkanı tarafından davet edilmesi de bu görüşmeyi tarihi kılan diğer bir unsur.

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Brezilya’da düzenlenen “COP30” İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD’nin başkenti Washington D.C’ye geçti.

Basına kapalı yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığını belirtildi.

Trump ile Şara arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi.

ŞARA'YA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Trump, Oval Ofis'te yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada hem ülke siyasetine hem de dış politikaya değindi.

Trump, Şara ile ilgili “Onunla iyi anlaşıyorum. Kendisi çok güçlü bir lider.” ifadesini kullandı.

"SURİYE İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Trump, "Çok güçlü bir lider, çok zorlu bir yerden geliyor ve çok sağlam bir adam. Onu sevdim, onunla iyi anlaşıyorum. Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü orası Orta Doğu'nun bir parçası. Şu anda Orta Doğu'da bir barış var. Kimsenin hatırlamadığı kadar uzun süredir böylesi yaşanmadı." dedi.

"SURİYE-İSRAİL DİYALOĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Trump, Suriye ve İsrail arasında yeni bir diplomatik süreç yürütüldüğünü belirterek, "Suriye ile bir anlaşmaya varmak için İsrail ile çalışıyoruz. Suriye, Orta Doğu'nun önemli bir parçası. Şara'nın, ülkesini yeniden inşa edeceğine inanıyorum." dedi.

BEYAZ SARAY'DA İLK SURİYELİ LİDER

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladı.

Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Trump ile Şara, daha önce ilk kez 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da yüz yüze görüşmüştü.