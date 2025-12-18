Rutte: Ukrayna'nın NATO üyeliği şu aşamada gerçekçi değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi ziyarette bulunduğu Polonya'nın savunmaya ayırdığı bütçeye dikkat çekti.

Polonya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 4,5'inden fazlasını savunma harcamalarına ayırmasını ve F-35 savaş uçaklarını teslim almaya hazırlanmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Rutte, ayrıca Polonya’nın 2035'e kadar asker sayısını 300 bine çıkarma hedefinin NATO açısından önemli olduğunu vurguladı.

"UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ, BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR"

Polonya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 4 milyar euroyu aşan askeri yardım sağladığını hatırlatan Rutte, "Ukrayna'nın güvenliği NATO'nun güvenliğidir. Polonya, bunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

ÜYELİKTE 'PRENSİP' VE 'PRATİK' AYRIMI

Ukrayna'nın NATO’ya olası üyeliğiyle ilgili soruya yanıt veren Rutte, konunun iki boyutu olduğunu belirtti.

Rutte, Avrupa-Atlantik bölgesindeki her ülkenin prensipte NATO'ya başvurabileceğini ifade ederek, "Ancak pratikte bazı müttefikler Ukrayna'nın üyeliğine onay vermeyeceklerini açıkça belirtiyor. Bu nedenle oy birliği sağlanamıyor" dedi.

Bu ülkeler arasında ABD, Macaristan, Slovakya ve birkaç müttefikin daha bulunduğunu söyleyen Rutte, mevcut koşullarda üyeliğin mümkün olmadığını dile getirdi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ 3 KATMANDA ELE ALINIYOR

Olası bir barış anlaşmasının ardından Rusya'nın Ukrayna’ya yeniden saldırmasını nasıl engelleneceği sorusunun gündemde olduğunu kaydeden Rutte, güvenlik garantilerinin üç katmandan oluştuğunu anlattı.

Rutte'ye göre ilk katmanı Ukrayna ordusu, ikinci katmanı İngiltere ve Fransa öncülüğündeki Gönüllüler Koalisyonu, üçüncü katmanı ise ABD'nin sağlayacağı güvenlik garantileri oluşturuyor.

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Rutte, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, olası bir barış anlaşmasından sonra Ukrayna'ya yeniden saldırmaya kalkışırsa bunun yıkıcı sonuçları olacağını bilmelidir" dedi.

POLONYA: PATRIOTLAR SAVAŞA HAZIR

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ise NATO'nun doğu kanadında yürütülen Baltık Nöbeti ve Doğu Gözcüsü girişimlerinin bölgesel güvenliği güçlendirdiğini belirterek Rutte'ye teşekkür etti.

Kosiniak-Kamysz, ayrıca Polonya'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin artık savaş koşullarında kullanılabilecek duruma geldiğini açıkladı.

Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin değerlendirmede de bulunan Kosiniak-Kamysz, ABD'de Donald Trump yönetiminin Ukrayna politikasında zamanla değişim yaşandığını savunarak 2024 Noel dönemine kıyasla barış konusunda daha iyimser olduklarını ifade etti.