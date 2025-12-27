Donald Trump'tan Ukrayna barışı mesajı: Ben onaylayana kadar hiçbir şey yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilmesi istenen barış için ABD iki ülkeyle çalışmaya devam ediyor.

Politico'ya konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yarın yapılması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ELİNDE NE OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

Savaşın sona erdirilmesi amacı taşıyan 20 maddelik barış planından bahseden Başkan Trump, Zelensky için "Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU ZİYARET EDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da hafta sonu kendisini ziyaret edeceğini teyit eden Trump, "Zelensky ve Bibi gelecekler. Hepsi geliyor. Ülkemize yeniden saygı duyuyorlar." diye konuştu.

TRUMP PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda konuşacağına işaret etti.

Zelensky, savaşın sona erdirilmesi amacıyla geçen ay ABD'nin önerdiği ve Avrupalı müttefiklerle revize ettikleri barış planının yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu söylemiş, "Amacımız, her şeyin yüzde 100 hazır olmasını sağlamaktır." demişti.