Irak’ta mülteci kampında yangın: 30'dan fazla dükkan kül oldu

Irak’ın kuzeyinde yer alan Duhok ilinin Zaho ilçesinde bulunan Bacıd Kendal Mülteci Kampı’nda sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. Kamp içerisindeki pazar alanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çok sayıda iş yerini etkisi altına aldı.

ELEKTRİK KISA DEVRESİ YANGINA NEDEN OLDU

Zaho Sivil Savunma Müdürü Cemal Hasan, yangının elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu çıktığını açıkladı. Hasan, ilk belirlemelere göre 30’dan fazla dükkanın kullanılamaz hale geldiğini, maddi hasarın ise oldukça büyük olduğunu söyledi.

RÜZGAR, YANGINI GENİŞLETTİ

Yangın sırasında etkili olan rüzgarın alevlerin kamp geneline yayılma riskini artırdığını belirten Hasan, sivil savunma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının iki saatten kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

EZİDİ MÜLCELİLER YAŞIYOR

Bacıd Kendal Mülteci Kampı’nda yaşayanların büyük bölümünü, terör örgütü DEAŞ saldırılarından kaçarak Sincar ve çevresinden göç eden Ezidi mülteciler oluşturuyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak merkezi hükümeti arasında imzalanan Sincar Anlaşması’nın hayata geçirilememesi ve bölgede PKK dahil yasa dışı silahlı grupların varlığını sürdürmesi nedeniyle Sincarlılar halen evlerine dönemiyor.