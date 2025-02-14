Donald Trump'tan Ukrayna değerlendirmesi: NATO'ya girme ihtimali, savaşın nedenlerinden biri

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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Trump, burada Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"UKRAYNA'NIN BİR NATO ÜYESİ OLAMAYACAĞINI SÖYLEDİLER"

Trump, Ukrayna'ya NATO üyeliği yolunun açılmasının Moskova'nın savaşa girmesinin önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Savaşın sona erdirilebilmesi için iki tarafın da bazı adımlar atması gerekeceğini kaydeden Trump, Ukrayna'nın daha fazla "taviz" vermesi gerekeceğini ima ederek şunları söyledi:

İlk günden beri Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'den bile önce, Ukrayna'nın bir NATO üyesi olamayacağını söylediler. Bunu çok güçlü bir şekilde söylediler. Aslında savaşın başlamasına neden olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bunu (Eski ABD Başkanı Joe) Biden da söyledi, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky de söyledi ve bence savaşın başlamasının sebeplerinden biri buydu. Ben bu bakış açısından yola çıkıyorum. Bence herkes bunu biliyordu.

Trump, Rusya'nın böylesine bir adımı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini açıkça dile getirmesine rağmen bunun aksi yönde adımlar atıldığını belirtti.

"BENCE ÇİN İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ OLACAK"

Öte yandan ABD-Çin ilişkilerini de değerlendiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilk başkanlık döneminde Kovid-19 başlangıcına kadar çok iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Bence Çin ile çok iyi bir ilişkimiz olacak. Devlet Başkanı Şi ile çok iyi anlaşıyordum, ta ki Kovid-19 olayına kadar. Naif olmak istemem ama liderler söz konusu olduğunda Şi ile çok yakın olduğumuzu ve Çin'in dünyada çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitirmemize yardımcı olabileceklerini düşünüyorum.

"BU PARAYI BİRBİRİMİZE KARŞI HARCAMAK GERÇEKTEN MANTIKLI DEĞİL"

"Çin, Hindistan, Rusya ve bizim iyi geçinmesini umuyorum. Bu çok önemli." yorumunu yapan Trump, Çin'in ABD ve Rusya'nın ardından nükleer silahlar konusunda hızla mesafe aldığını dile getirdi.

İlk başkanlık döneminde nükleer silahsızlanma konusunda adımlar attığını hatırlatan Trump, şöyle konuştu: