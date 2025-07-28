Donald Trump'tan ünlü şarkıcı Beyonce'ye ciddi suçlama: Yargılanmalı

ABD’de 2024 başkanlık seçimleri sonrasında siyasi gerilim dinmek bilmiyor.

5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'in kampanyasına birçok ünlü katılış ve destek vermişti.

Bruce Springsteen ve Stevie Wonder gibi sanatçılar mitinlerde sahne alırken Taylor Swift'in de aralarında olduğu bazı sanatçılar, sosyal medyadan desteklerini açıklayıp hayranlarını da bu yönde oy vermeye çağırdı.

TRUMP GİZLİCE ÖDEME ALDIKLARINI SAVUNDU

Ancak Oprah Winfrey ve Beyonce gibi mitinglerde Kamala Harris ile boy gösterip konser veren ünlüler, o dönemden beri seçimin galibi Donald Trump'ın dilinden düşmüyor.

Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Demokratların seçim kampanyası sürecinde destek almak amacıyla şarkıcı Beyonce'ye 11 milyon dolar ve televizyon yıldızı Oprah Winfrey'e ise 3 milyon dolar ödediğini ileri sürdü.

"BU ÖDEMELER USULSÜZ YAPILDI"

Ünlü isimlerin somut hiçbir katkı sunmadan milyonlarca dolarlık ödeme aldığını iddia eden Trump, "Bu ödemeler, kitap ve kayıtlarda usulsüz biçimde gösterildi. Destek karşılığı ödeme yapılması tamamen yasa dışıdır. Bu durumun üzeri örtülemez." ifadelerini kullandı.

"YARGILANMALILAR"

Trump, seçimlerdeki rakibi Demokrat Kamala Harris'i de hedef alarak, "Kamala ve destek ödemesi alan herkes yasayı çiğnedi. Hepsi yargılanmalı." değerlendirmesinde bulundu.