Donald Trump'tan yeni siyasi parti girişimi

Beyaz Saray'dan olayların gölgesinde ayrılan Trump'ın, yeni parti kurma konusunu yakın çevresiyle görüştüğü belirtildi.

ABD Kongresi'nde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı baskının ardından Demokratların yanı sıra kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerini karşısına alan Donald Trump, yeni bir siyasi parti kurmak için kolları sıvadı.

Eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'dan ayrılırken açıklama yapan Trump, 4 yıllık görev süresi için, "Büyük bir onurdu. Harika bir dört yıl geçirdim." dedi.

"BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİZ"

Yeniden geri döneceğinin sinyallerini veren Trump, "Sadece hoşça kalın demek istiyorum. Her zaman sizin için mücadele edeceğim, izliyor olacağım, dinleyeceğim. Bir şekilde geri döneceğiz." diye konuştu.

Donald Trump: Bir şekilde geri döneceğiz VİDEO

"YAKIN ÇEVRESİYLE PARTİ KURMAYI GÖRÜŞTÜ"

Trump bu ifadeleri kullanırken, ABD basınında konuyla ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı. Wall Street Journal, ülkenin 45. başkanının, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra da nüfuzunu sürdürme çabasının bir parçası olarak parti kurmayı yakın çevresiyle görüştüğünü aktardı.

"ADI, VATANSEVER PARTİ OLSUN"

Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın "geçen hafta birkaç yardımcı ve ona yakın diğer insanlarla konuyu tartıştığı" belirtildi.

Donald Trump'ın, yeni partiye "Vatansever Parti" adını vermek istediği kaydedildi.

CUMHURİYETÇİ TABANDA GÜÇLÜ DESTEĞE SAHİP

Trump, geçtiğimiz günlerde Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi önde gelen isimle Kongre'yi işgal girişimi nedeniyle karşı karşıya geldi.

Anketler, başkent Washington DC'deki olaylara rağmen Donald Trump'ın, Cumhuriyetçi seçmenler arasında güçlü bir desteğe sahip olduğunu gösteriyor.