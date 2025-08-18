Donald Trump'tan Zelensky görüşmesi öncesi açıklama: Bu savaşı durdurmak için buradayım

Dünyanın gözü tarihi zirvede....

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve diğer Avrupalı liderler ile ABD’nin başkenti Washington’daki Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirecek.

"BEN SADECE BU SAVAŞI DURDURMAK İÇİN BURADAYIM"

Trump, görüşmeye kısa bir süre kala sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı çözmeye yönelik kararlılığını vurguladığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Ben, 6 ayda biri nükleer felaketle sonuçlanma potansiyeline sahip 6 savaşı sonlandırdım ve hala hiçbir şeyden haberi olmayan, bana Rusya ve Ukrayna kargaşasıyla ilgili ne yapmam gerektiğini söyleyen Wall Street Journal gazetesi gibi daha birçok tarafı okumak ve dinlemek zorunda kalıyorum. Bu savaş uykucu (eski ABD Başkanı) Joe Biden’ın savaşı, benim değil. Ben sadece bu savaşı durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil.

"TÜM KISKANÇ ELEŞTİRMENLERİME RAĞMEN BUNU BAŞARACAĞIM"

Eğer (savaşın çıktığı dönem) ben başkan olsaydım, bu savaş asla çıkmazdı. Ne yaptığımı biliyorum ve bu çatışmayı durdurmak için yıllardır çaba sarf eden ancak bir şey başaramayan kişilerin nasihatlerine ihtiyacım yok. Onlar sağ duyusuz, akıldan yoksun, anlayışsız kişiler ve mevcut Rusya-Ukrayna felaketini çözmeyi daha zor hale getiriyorlar. Tüm kıskanç eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım, her zaman başarırım.

TRUMP-ZELENSKY GÖRÜŞMESİ

Trump-Zelensky görüşmesine ayrıca İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de katılacak.

Görüşmede Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda varılacak barış anlaşmasına ilişkin başlıklara değinilmesi bekleniyor.