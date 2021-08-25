Donbas'ta bir Ukrayna askeri öldü

Donbas'ta bir Ukrayna askeri öldü

Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginlik devam ediyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün üç kez ateşkes ihlali yaptığını duyurdu.

UKRAYNA ASKERLERİNE ATEŞ AÇILDI

Ayrılıkçıların, Donbas'ın Novomihaylivka ve Piricepilivka bölgelerinde dün açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İki askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.