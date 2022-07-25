Dover Limanı'ndaki yoğunluk için yolculara erken gelin çağrısı

Yetkililer, sıkışıklığa neden olmaması için tatilcilerin kalkıştan en az 2 saat önce limanda olması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

İngiltere'den yola çıkan tatilciler, Dover Limanı’nda yoğunluğa neden oldu.

Limanda yaşanan yığılmanın, Fransa sınırında görevli personelin eksikliğinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Yolculara çağrı: Kalkıştan en az 2 saat önce limana gelin

Avrupa genelinde feribot ve taşımacılık hizmetleri veren DFDS, Dover Limanı'nda yığılmaların engellenmesi için yolculara çağrı yaptı.

Guardian'ın haberine göre, DFDS, Fransa sınırındaki kontrol noktalarında yığılmalar olduğunu ve bütün kontrolleri vaktinde tamamlamak için yolculara kalkıştan en az 2 saat önce limana gelmeleri gerektiğini bildirdi.

Uzun süren pasaport kontrolü

Birleşik Krallık'tan İrlanda'ya ve kıta Avrupa'sına feribot işleten İngiliz şirket P&O Ferries, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuyruklar arttı. Pasaport kontrolü yaklaşık bir saat sürüyor." dedi.

Dover Limanı'nda yoğunluk yaşanıyor ViDEO

Binlerce araç geçiş yaptı

Diğer taraftan, Dover Limanı, yaşanan manzarayla başa çıkabileceğinden emin olduğunu söylüyor.

Liman, geçen yılın aynı hafta sonundaki 2 bine kıyasla cuma günü 11 bin aracı geçirdiğini açıkladı.

11 saati bulan bekleyiş

İngiltere, yola çıkan vatandaşlarının hafta sonu Dover Limanı'nda 11 saati bulan bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tutmuştu.

Limandaki yığılmanın Fransız sınır güvenlik görevlilerinin sayıca yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtilmişti.