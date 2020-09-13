Dr. Fauci: Yaşam 2021 sonunda normale dönebilir

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, koronavir ve aşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyleyen Fauci, bunun aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına da bağlı olduğunun altını çizdi.

"NÜFUSUN KORUMA ALTINA ALINMASI 2021 SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMEYECEK"