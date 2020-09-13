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    Dr. Fauci: Yaşam 2021 sonunda normale dönebilir

    Dr. Fauci: Yaşam 2021 sonunda normale dönebilir

    Birleşik Devletler Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 06:59
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    Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, koronavir ve aşı hakkında açıklamalarda bulundu.

    Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyleyen Fauci, bunun aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına da bağlı olduğunun altını çizdi.

    Dr. Fauci: Yaşam 2021 sonunda normale dönebilir #1

    "NÜFUSUN KORUMA ALTINA ALINMASI 2021 SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMEYECEK"

    MSNBC televizyona konuşan Fauci, "Aşıların dağıtımına başlanıp nüfusun çoğunluğuna aşı yapılıp koruma altına alınması muhtemelen 2021 yılının ortası ya da sonuna kadar gerçekleşmeyecek" dedi.

    Merkezi ABD'de olan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya çapında Koronavirüs vakası 28 milyonu aştı.

    ABD, 6 milyon 400'den fazla tespit edilen vaka ve 193 bin can kaybıyla hâlâ dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda olmaya devam ediyor.

    Dr. Fauci: Yaşam 2021 sonunda normale dönebilir #2

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