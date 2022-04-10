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    Dr. Mehmet Öz, mal varlığını açıkladı

    ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, mal varlığını duyurdu. ABD basınında, Öz'ün seçilmesi halinde Senato'nun en zengin üyelerinden biri olacağı yazıldı.
    • AA
    • 10.04.2022 - 17:58
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    Dr. Mehmet Öz, mal varlığını açıkladı

    ABD’nin Pensilvanya Senatörü olmak için seçime giren ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz’ün serveti ortaya çıktı.

    Ülkedeki ününü sunduğu televizyon programına borçlu olan Cumhuriyetçi Parti adayı Dr. Öz’ün, eşiyle birlikte servetinin, 104 milyon ile 422 milyon dolar arasında olduğu öğrenildi.

    Senato'nun en zenginlerinden biri olabilir

    ABD medyasına göre 61 yaşındaki Öz’ün çok daha fazla mal varlığı bulunuyor ve bu, seçilirse onu Senato'nun en zengin üyelerinden biri yapacak.

    Bu arada Senato formlarına göre adaylar yalnızca geniş bir varlık ve borç yelpazesini bildirebilir.

    Bu nedenle de kalp cerrahının servetiyle ilgili tam rakam bilinmiyor.

    Borçları var ancak aile içinde

    Öz çiftinin toplam borçları 8 milyon ile 36 milyon dolar arasında değişiyor.

    Ancak bunların neredeyse tamamı aile içinde…

    Annesi ve kayınpederine borçlu olduğu bilinen Dr. Öz'ün Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketi Charles Schwab'a 1 ile 5 milyon dolar arasında borcu olduğu da görüldü.

    Dr. Mehmet Öz, mal varlığını açıkladı #1

    Yatırımları ve kaynakları iyi kullanıyor

    Mal varlığı raporu, Dr. Öz’ün yalnızca geçen yıl, çoğunlukla medya şirketi aracılığıyla yaklaşık 10 milyon dolar kazandığını gösteriyor.

    Rapora göre Öz’ün 1,6 milyon ile 10 milyon dolarlık artı geliri, yatırımlardan ve diğer kaynaklardan geliyor.

    TV’den yılda 2 milyon dolar kazandı

    The Hollywood Reporter’ın haberine göre ünlü kalp cerrahı, “Dr. Oz Show” adlı TV programından yılda 2 milyon dolar kazandı.

    Programın yapımcısı da olan Dr. Öz, kazancına ek olarak yılda 194 bin dolar daha maaş aldı.

    Türk vatandaşlığından çıkacak

    Dr. Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi halinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı.

    Öz bu açıklamayı Cumhuriyetçi partideki rakibi David McCormick'in nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine yapmıştı.

    McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını ve seçildiği taktirde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğini sorgulamıştı.

    Dr. Mehmet Öz, mal varlığını açıkladı #2

    Annesi için hala çifte vatandaş

    Kampanyasını Öz'ün nereye ait olduğunu sorgulamak üzerine kurgulayan Cumhuriyetçi McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklama yayımlamış, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtmişti.

    Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirmiş, annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için şimdiye kadar Türk vatandaşı kaldığını aktarmıştı.


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