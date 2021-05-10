Drakula Kalesi'ne aşı merkezi kuruldu: 100 yıl boyunca ücretsiz giriş hakkı

Romanya aşılamayı artırmak için yeni yöntemler denemeye başladı. Kont Drakula Kalesi'ne aşı merkezi kuruldu.

Romanya'da aşılanma oranı oldukça düşük.

Koronavirüs nedeniyle yapılan aşılamaya talep göstermeyen Romanyalılar için yeni yöntemler denenmeye başlandı.

Bunlardan birisi ise gözde turizm mekanlarından olan Drakula Şatosu'nda yapılıyor.

DRAKULA'YA AŞI MERKEZİ

19 milyonluk nüfusu olan Romanya'da aşılanma oranları istenilen seviyede değil. Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı 3.6 milyon olarak açıklandı.

Bu aşı oranını artırmak için yeni yöntemler hayata geçirilmeye başlandı.

5 milyona çıkarılmak istenen aşılama için Kont Drakula'nın kalesi olarak bilinen Bran Şatosu'nda aşılama merkezi açıldı.

ÜCRETSİZ ZİYARET

Aşı olanlar, Drakula Şatosu'nda işkence odasını bedava gezebilecek. İsteyenler randevu almaya gerek olmadan mayıs ayı boyunca her hafta sonu merkeze gidip aşı yaptırabilecek.

Bu yeni yöntemin, ülkedeki aşılama oranına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.





"BİR TAŞLA İKİ KUŞ"

Aşı kampanyasına destek veren Liviu Necula, "Ailemle geldim. Tanıtım posterini görünce cesaretimi topladım ve aşı olmaya karar verdim." dedi.

Fernando Orozco da ise "Şatoyu gelip görmek planlarım arasındaydı, bu aşı kampanyasıyla bir taşla iki kuş vurmuş oldum." ifadesini kullandı.

AŞIYA TEŞVİK İÇİN HER YOL DENENİYOR

Hükümet, aşılama kampanyası için cazibe merkezi haline gelen yerleri kullanmaya devam ediyor.

Romanya hükümetinin yerel bazda aşılamaya teşvik için kullandığı mekanlar arasında başkent Bükreş'teki Ulusal Kütüphane de yer alıyor.