DSÖ: 2050'ye kadar iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1,2 milyara kadar insan yerinden olabilir

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"2050'ye kadar iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1,2 milyara kadar insan yerinden olabilir." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, iklim krizinin özellikle göçmenlerin sağlığını etkileyen bir sağlık krizi olduğuna vurgu yaptı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖÇ ETKİSİNE KARŞI UYARDI

Ghebreyesus, şunları kaydetti: