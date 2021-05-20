DSÖ: Afrika'ya koronavirüs aşı sevkiyatı yavaşladı

Aşı dağıtımında adaletsizlik yaşandığını belirten DSÖ Afrika Direktörü Moeti, "14 Afrika ülkesi nüfusunun yüzde 1'ini aşılayabilmiş değil" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkelerine koronavirüs aşı sevkiyatıyla ilgili son durumu paylaştı.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, aşı tedarikinde yavaşlama olduğunu, bunun da aşı üreten ülkeler arasında bulunan Hindistan'da salgının hızla yayılmasından kaynaklandığını söyledi.

86 MİLYON DOZUN 18 MİLYONU KARŞILANDI

Moeti, kıtanın şubat-mayısta Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 66 milyon doz aşı beklediğini ancak bunun 18 milyonunun ulaştığı bilgisini paylaştı.

Aşının Afrika'da üretilmesi için büyük bir ilgi ve baskı olduğunu kaydeden Moeti, bunun orta ve uzun vadede çözüm olabileceğini vurguladı.

"ADALETSİZLİKLER VAR"

Kıtadaki ülkeler arasında aşı tedarikinde de adaletsizlikler olduğunu belirten Moeti, "Seyşeller nüfusunun yüzde 67'sini aşılarken, 14 Afrika ülkesi nüfusunun yüzde 1'ini aşılayabilmiş değil, 4 ülke ise aşılamaya başlayamadı." dedi.

VAKALAR 7 ÜLKEDE TIRMANIŞTA

Afrika genelinde koronavirüs vakaları azalmasına rağmen Benin, Eritre, Esvatini, Liberya, Nijerya, Sierra Leone ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olmak üzere 7 ülkede artış gösterdi.

Afrika genelinde vaka sayısı 4 milyon 760 bini aşarken can kaybı 127 bini geçti.