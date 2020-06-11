DSÖ, asemptomatik vakalarla ilgili açıklamayı geri çekti

Dünya Sağlık Örgütü, asemptomatik (belirti göstermeyen) koronavirüs hastalarının virüsü yaymasının nadir olduğuna dair açıklamasını geri çekti.

Çin'de başlayarak dünyayi etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede, Çin'le perde arkasındaki ilişkileri ifşa olan Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenilirliği giderek azalıyor.

"ASEMPTOMATİK VAKALARIN BULAŞTIRMA RİSKİ ÇOK DÜŞÜK" DEMİŞLERDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, koronavirüsün nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini ve virüsün asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade etmişti.

HARVARD: "DSÖ, KAMUOYUNU YANLIŞ BİLGİLENDİRİYOR"

Ancak, dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer alan Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar çok sayıda kanıtın, semptomları olmayanların koronavirüsü kolayca yayabileceğini gösterdiğini açıklayarak DSÖ’yü kamuyu yanlış bilgilendirmekle suçladı.

DSÖ, AÇIKLAMASINI GERİ ÇEKTİ

Dün ilerleyen saatlerde tekrar açıklama yapan DSÖ danışmanı Kherkove, açıklamanın yanlış anlaşıldığını ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin de hastalığı yaydığını söyledi.

BİLİMSEL GERÇEKLERE DEĞİL, ÜYE DEVLETLERİN AÇIKLAMASINA DAYANIYOR

Harvard Küresel Sağlık Ensitütüsü, asemptomatik yayılmanın corona virüsün yayılmasının ana yollarından biri olmadığı iddiası nedeniyle insanların sosyal mesafe uygulamalarını ve maske takmayı bırakabileceğini ve DSÖ’nün kendi eliyle insanları ikinci koronavirüs dalgasına sürükleyebileceğini belirtti.

Araştırmacılara göre, DSÖ'nün yorumu, henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan üye devletlerin açıklamasına dayanıyor.

"BELİRTİ GÖSTERMEYENLER KONTROL ALTINDA TUTULMALI"

Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü Müdürü Dr. Ashish K Jha, DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, "Açıkçası belirti göstermeyen kişilerin popülasyonda kontrol altında tutulması salgının durmasında kritik bir öneme sahip. Asemptomatik yayılma tehdidi, gerçek ve önemlidir" ifadelerini kullandı.