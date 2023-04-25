DSÖ, cinsel tacizde bulunan çalışanını işten kovdu Dünya Sağlık Örgütü, defalarca cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen çalışanını, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından işten çıkardığını açıkladı.

AA

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir konferansa katılan kadın doktor, burada DSÖ çalışanı Dr. Temo Waqanivalu’nun cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü.

Doktor, saldırıya ilişkin Ekim 2022'de de Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşıma DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yanıt verdi.

Soruşturma başlatıldı

Genel direktör, cinsel istismar iddiası karşısında dehşete düştüğünü belirterek, DSÖ'nün bu tür suistimallere karşı sıfır toleransla yaklaştığını söyledi.

Cinsel istismara uğradığını belirten kadın doktora şahsen destek olma teklifinde bulunan Ghebreyesus, suçlamaya adı karışan personelin görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlattıklarını dile getirdi.

Önceki vakalar da ortaya çıktı

Associated Press'in ele geçirdiği iç yazışmalara göre de, DSÖ çalışanı Waqanivalu, 2018'de de bir başka kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı.

Waqanivalu, 2017'de de Japonya'da bir DSÖ personelini taciz ettiği şeklinde itham edildi.

İsmini vermek istemeyen DSÖ personeli, düzenlenen bir programdan sonra, akşam yemeğinde tacize uğradığını aktardı.

DSÖ, gerekli adımı zamanında atmadı

Aradan geçen zaman, yazışmalar, vakaların DSÖ'nün üst düzey yönetici ve yetkililerine bildirilmesine rağmen Waqanivalu hakkında disiplin işlemi başlatılmadığı, bu kişinin kariyerine aynen devam ettiği ortaya çıktı.

Tepkilerle zor durumda kalan DSÖ, ocak ayından beri yürüttüğü soruşturmada gelinen son noktayı paylaştı.

Kovuldu

DSÖ Sözcüsü Marcia Poole, söz konusu kişinin cinsel tacizde bulunduğunun tespit edilmesi ve ilgili disiplin sürecinin ardından ihraç edildiğini bildirdi.

Poole, “DSÖ için herhangi birinin cinsel suistimale uğraması kabul edilmez.” ifadelerini kullandı.