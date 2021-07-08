DSÖ: Dünya, koronavirüs salgınında tehlikeli noktada

Varyantların bulaşıcılığına dikkati çeken DSÖ Başkanı Ghebreyesus, uyarı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi değerlendirdi.

Örgütün Cenevre'deki merkezinde konuşan Ghebreyesus, koronavirüsün hızlı hareket eden varyantlarının eşit olmayan küresel aşılama nedeniyle yayılmaya devam ettiğini söyledi.

"PANDEMİDE TEHLİKELİ NOKTADAYIZ"

Ghebreyesus, "Dünya, koronavirüs salgınında tehlikeli bir noktada" ifadesini kullandı.

DSÖ Başkanı, yüksek koronavirüs aşılama oranlarına sahip bazı ülkelerin önümüzdeki aylarda destekleyici aşılar yapmayı planladığını, ancak halk sağlığı sosyal mesafe önlemlerini bıraktığını ve pandemi çoktan bitmiş gibi gevşediğini söyledi.

VAKALARDA ANİ ARTIŞLAR VAR

Ghebreyesus, aşılama kampanyalarındaki eşitsizlikler ve koronavirüsün oldukça bulaşıcı varyantları sebebiyle dünyanın her bölgesinden ülkelerdeki vakalarda ve hastaneye yatışlarda ani artışlar görüldüğünü ifade etti.

Yetkili, bu durumun oksijen ve tedavi kıtlığına yol açtığını, aynı zamanda Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde ölüm dalgasını beraberinde getirdiğini kaydetti.

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yaşanan ölümler 4 milyonu geçti.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, "Bir avuç ulusun aslan payını aldığı aşı milliyetçiliği, ahlaki olarak savunulamaz ve etkisiz bir halk sağlığı stratejisidir." diye ekledi.

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