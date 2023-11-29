DSÖ, Gazze'deki son durumu değerlendirdi DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de çok sayıda bulaşıcı hastalığın görülmeye başladığını belirterek “Hastalıklar bombalardan daha fazla insanı öldürebilir” ifadelerini kullandı.

DHA

Gazze'de insani bir dram yaşanıyor.

İsrail saldırıları kapsamında ölen kişi sayısı 15 bini geçerken, 50 bini aşkın bina da yıkıldı.

Sağlık sisteminin çöktüğü bölgede yaralılar tedavi göremez hale geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Adhanom, bugün yaptığı açıklamada Gazze’de an itibarıyla 1.3 milyon kişinin barınaklarda yaşadığını belirtti.

Bulaşıcı hastalık riski arttı

Adhanom, kalabalık sebebiyle yardımlara erişimde problem yaşandığını ve hijyen sorunları sebebiyle bulaşıcı hastalık riskinin arttığının da altını çizdi.

"Hastalıklar, bombalardan daha fazla insanı öldürebilir"

Ghebreyesus, açıklamasında “Yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği göz önüne alındığında, hastalıklar, bombalardan daha fazla insanı öldürebilir” ifadelerine yer verdi.

Hastalığa yakalanan kişi sayısı paylaşıldı

Ghebreyesus, şu ana kadar hastalığa yakalanmış kişi sayısını paylaşarak, barınaklarda yaşayan insanların 111 bininde solunum yolu enfeksiyonu, 12 bininde uyuz, 11 bininde bit, 36 bininde ishal, 24 bininde deri döküntüsü, 2 bin 500 kişide cilt rahatsızlıkları, 2 bin 500 kişide su çiçeği ve 1100 kişide de sarılık hastalıklarının tespit edildiğini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)