DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs testi yaptırmadı

Koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas kuran DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un henüz koronavirüs testi yaptırmadı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezindeki video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, evinden bağlandı.



Ghebreyesus, durumunun iyi olduğunu ve virüse ilişkin semptom göstermediğini belirtti.



Koronavirüs testi pozitif olan biriyle temaslı olduğu tespit edilen Ghebreyesus, "Ancak DSÖ protokollerine uygun bir şekilde gelecek günlerde kendimi karantinaya alacağım." dedi.



Sağlık durumuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu ise Ghebreyesus yerine DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan cevapladı.

TEST YAPTIRMADI

Koronavirüs tespit edilmiş kişilerle temaslı olanların belli bir süre karantinada kalması gerektiğini belirten Ryan, Ghebreyesus'un koronavirüs testi yaptırmadığını aktardı.



Ryan, "(Ghebreyesus'un) Test yapılması semptomların ortaya çıkmasına veye başka bir şeye bağlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde test yaptırabilir. Mevcut protokollerimize göre test edilmesi gerekmiyor. Şu an kendisi evde karantinada, gördüğünüz gibi çok iyi durumda, uzaktan çalışıyor ve dünyayı desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Ryan'ın söylediklerinin aksine Ghebreyesus'un halsiz ve yorgun hali dikkati çekti.





HİPERTANSİYONDAN MUZDARİP

Geçen ay düzenlenen bir web seminerinde konuşan Ghebreyesus, hipertansiyondan muzdarip olduğu ve koronavirüs için "yüksek risk" kategorisinde bulunduğunu söylemişti.



Ghebreyesus, en son cuma günü DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

BASIN TOPLANTILARINDA 3 KEZ TEST ÇAĞRISI YAPIYORDU

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus aylardır düzenlediği basın toplantılarında sürekli olarak insanlara koronavirüs testi yaptırması telkininde bulunuyor ve konuşmalarında 3 kez "test, test, test" çağrısı yapıyordu.



