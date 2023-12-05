DSÖ: İsrail depoları boşaltmamızı istedi DSÖ Genel Direktörü, İsrail ordusunun kendilerine Gazze'nin güneyindeki DSÖ’ye ait tıbbi depoyu kara operasyonları nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için 24 saat içinde boşaltmasını talep ettiğini açıkladı.

İHA

İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Saldırılar 7 Ekim’den bu yana devam ederken İsrail ordusu, Dünya Sağlık Örgütü’nden Gazze Şeridi’nin güneyindeki deposunu boşaltmasını talep etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, şu cümleleri kullandı;

"24 saat içinde malzemeleri çıkarın"

DSÖ, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden kara operasyonları nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için 24 saat içinde Gazze'nin güneyindeki tıbbi deposundaki malzemelerini çıkarması gerektiğine dair bir bildirim aldı.

"Tedbir çağrısında bulunuyoruz"

İsrail’den söz konusu emri geri çekmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, “İsrail’e hastaneler ve insani yardım tesisleri de dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için mümkün olan her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)