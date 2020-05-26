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    DSÖ: Koronavirüste ikinci dalga gelebilir

    DSÖ yetkilisi Mike Ryan, salgının etkisinin düşmesiyle normalleşmeye geçmenin doğru olmadığını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2020 - 10:48
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    DSÖ: Koronavirüste ikinci dalga gelebilir

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını konusunda uyardı.

    Cenevre'de salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, koronavirüsün azaldığı ülkelerde sayıların yeniden artabileceğini söyledi.

    Ryan, salgına karşı alınan önlemlerin erken kaldırılması halinde vaka sayılarının daha hızlı bir şekilde artma ihtimali olduğunu kaydetti.

    "SIRF SALGIN DÜŞÜŞE GEÇTİ DİYE..."

    DSÖ yetkilisi, "Hastalığın herhangi bir zaman diliminde yeniden sıçrayışa geçebileceğinin bilincinde olmalıyız. Sırf salgının etkisi düşüşe geçti diye bunun böyle devam edeceği varsayımında bulunamayız. Birkaç ay içerisinde gerçekleşebilecek ikinci dalgaya hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

    KADEMELİ NORMALLEŞME

    ABD'nin eyaletleriyle bazı Avrupa ülkeleri kademeli olarak normalleşmeye geçme kararı almıştı.

    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 5.6 milyonu aşarken, 348 binden fazla ölüm yaşandı.

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