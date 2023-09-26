DSÖ: Libya'daki durum endişe verici olmaya devam ediyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sel felaketinin yaşandığı Libya'daki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

Orta Akdeniz'de etkili olan Daniel Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vurarak Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son olarak sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıkladı.

"Libya'daki durum endişe verici olmaya devam ediyor"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından selin vurduğu Libya'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Libya'daki durum endişe verici olmaya devam ediyor. DSÖ, insanların psikososyal destek de dahil sağlık hizmetlerine erişimine yardımcı olmak için yerel yetkililerle birlikte çalışıyor" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, olası su ve gıda kaynaklı veya diğer hastalıkların belirtilerini tespit etmek ve ortaya çıkması durumunda yayılmasını önlemek amacıyla hastalık erken uyarı sistemini güçlendirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.