DSÖ, Omicron hakkındaki yanlışa açıklık getirdi

DSÖ yetkililerinden Mike Ryan, Omicron varyantının baskın varyant olması durumunda salgının erken biteceği gibi düşüncelerin doğru olmadığını ve hükümetlerin tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Dünya çapında koronavirüse karşı çalışmalar süratle devam ederken, son zamanlarda ortaya çıkan yeni varyant Omicron, ülkeleri tedbirlere itmeye devam ediyor.

OMICRON'UN SALGINI ERKEN BİTİRECEĞİ KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Yaşanan gelişmeler hakkında sürekli bilgilendirmelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamalarının arasına bir yenisini daha ekledi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, basın toplantısında, bazı bilim insanlarının, "Omicron varyantının baskın varyant olması durumunda salgının erken biteceği" yönündeki demeçlere açıklık getirdi.

"HAYIR SALGIN BİTMEYECEK"

Ryan, "Bence bunun doğrudan cevabı, hayır (salgın bitmeyecek)" ifadesini kullandı.

Bununla beraber, Omicron varyantının, Delta varyantına üstün gelmeye çalıştığına bu rekabetin daha önce de Delta ile Alfa varyantı arasında yaşandığına dikkati çeken Ryan, "Bu konuda alarmda ve uyanık kalmaya devam etmemiz gerekiyor. (Salgının biteceği konusunda) bir varsayımda bulunamayız ama (Omicron'a karşı) savunmasız durumdakileri korumak ve bulaşmayı durdurmak için şimdi harekete geçebiliriz" dedi.

OMICRON'UN ZİRVE YAPAMASINA HAFTALAR KALDIĞINI SÖYLEDİ

Ryan ayrıca, Omicron varyantının zirve yapmasına sadece haftalar kaldığını, hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını iki, üç ve dört kez artırması gerektiğini savundu.

Bazı hükümetlerin Omicron varyantına karşı tüm nüfusa hatırlatıcı doz uygulama kararını da eleştiren Ryan, bu durumun küresel çapta aşı eşitsizliğini daha da körükleyeceğini ve milyonlarca insanın hayatını riske atacağını kaydetti.

Discovery firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Noach, eldeki bulgular ışığında Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla çok daha hafif semptomlar gösterdiğini ifade etmişti.