DSÖ raporladı: Dünyanın yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor

Dünya nüfusunun neredeyse tamamının, insan sağlığını tehdit eder nitelikte hava soluduğunu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere bazı tavsiyelerde bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesi bir rapor yayınladı.

Buna göre 117 ülke ve 6 binin üzerinde şehrin hava kalitesine dair veriler ile bulgulara bakıldı.

Raporda, dünya nüfusunun yüzde 99'unun, DSÖ'nün kaliteli hava standartlarının gerisinde ve insan sağlığını tehdit edici hava şartlarında yaşadığı vurgulandı.

HAVANIN, VÜCUDA ZARAR VERİCİ ORANDA AZOT DİOKSİT İÇERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İncelenen ülke ve şehirlerin hepsinde havanın, vücuda zarar verici oranda ince parçacıklı madde ve azot dioksit içerdiği, bu elementlerin en fazla orta ve düşük gelirli ülkelerdeki havada bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

ZARARLI MADDE ORANLARI 11 YILDA 6 KATTAN FAZLA ARTTI

Havadaki zararlı parçacıklı madde miktarını ölçen PM2,5 ve PM10 oranlarının yaklaşık 2 bin şehirde son 11 yılda 6 kattan fazla yükseldiği kaydedildi.

Bu parçacıklı maddelerin, soluma yoluyla akciğer ve kan dolaşımına girerek felce ve solunum hastalıklarına yol açabileceği bildirildi.

ÜLKELERE TAVSİYELER

DSÖ Hava Kalite Yönergesi uyarınca ülkelere, “hava kalitesini düzenli takip ederek hava kirliliğinin kaynaklarını tanımlama”, “yemek pişirme, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçlar için çevre dostu enerji kullanımını teşvik etme”, “şehirlerde şahsi araç kullanımını azaltmak için toplu taşıma imkanlarını geliştirme”, “yenilenebilir enerji üreten konut edindirme politikalarını benimseme”, “yerel atık yönetimi endüstrisini güçlendirme” ve “zirai atık yakma faaliyetlerini azaltma” tavsiyelerinde bulunuldu.

ÇEVRE SORUNLARI YILDA 13 MİLYONDAN FAZLA CAN ALIYOR

Önlenebilir çevre sorunlarının dünyada yılda 13 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı verisi paylaşılarak, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesinde uluslararası camiaya "insanların ve evrenin sağlığını koruma" çağrısı yapıldı.

‘FOSİL YAKITLARA DAHA AZ BAĞIMLI OLMAK GEREKİYOR’

Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, enerji tüketiminin oluşturduğu hava kirliliğine dair mevcut endişelerin, çevre dostu enerji ihtiyacının önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Ghebreyesus, “Yüksek fosil yakıt fiyatları, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi sağlık sorunlarının ele alınmasının aciliyeti, dünyanın fosil yakıtlara daha az bağımlı olma yolunda ilerleme gerekliliğinin altını çiziyor.” dedi.