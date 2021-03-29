DSÖ raporu: Hayvanlar, koronavirüsün kaynağı

Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya çıkan taslak raporuna göre, koronavirüs laboratuvardan yayılmadı. Raporla ilgili soru işaretleri olduğuna dikkat çekildi.

Dünya genelinde 127 milyondan fazla vaka ve 2.5 milyonu aşkın ölüme yol açan koronavirüs salgınının kökeni üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin tarafından yapılan ortak araştırmanın taslak metni ortaya çıktı.

Associated Press haber ajansı tarafından elde edilen taslakta, virüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaşmasının en olası senaryo olduğu belirtildi.

"LABORATUVARDAN SIZMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir labotuvardan yayıldığı iddiası sıklıkla dile getiriliyordu.

Söz konusu raporda, virüsün labotuvardan sızma ihtimalinin "son derece düşük" olduğu kaydedildi.

"RAPORUN YAYINLANMASI DEFALARCA ERTELENDİ"

Bulguların büyük ölçüde beklendiği gibi olduğu ancak birçok sorunun cevapsız kaldığına dikkat çekildi. Virüsün kökenlerini araştıran ekibin, "laboratuvar sızıntısı" hipotezi dışında her alanda daha fazla araştırma yapılmasını önerdiği aktarıldı.

Haberde, "Raporun yayınlanması defalarca ertelendi. Çin tarafının, pandeminin Çin'e yüklenmesini önlemek için sonuçları çarpıtmaya çalışıp çalışmadığına dair sorular gündeme geldi." denildi.

Bir Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinin, "önümüzdeki birkaç gün içinde" raporun yayınlanmasını beklediği ifade edildi. Ayrıca raporun, yayınlanmadan önce değiştirilip değiştirilemeyeceğinin belli olmadığı bildirildi.

VİRÜSÜN KÖKENİYLE İLGİLİ SENARYOLAR

Araştırmacılar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün kökenine dair senaryolar sıraladı. Buna göre, virüsün yarasalar dışında ikinci bir hayvandan bulaşmasının çok muhtemel olduğu sonucuna varıldı.

Diğer taraftan, virüsün yarasalardan insanlara yayılmasının ihtimal dahilinde olduğu, "soğuk zincir" gıda ürünleri yoluyla yayılmasının ise mümkün ancak olası olmadığı dile getirildi.

"VİZON VE KEDİLER TAŞIYICI OLABİLİR"

Büyük ölçüde DSÖ uzmanlarından oluşan ekibin Vuhan'a yaptığı ziyarete dayanan raporda, "yarasa virüsleri ile SARS-CoV-2 arasındaki evrimsel mesafenin birkaç on yıl olduğunun tahmin edildiği ve bunun da kayıp bağlantıya işaret ettiği" belirtildi.

Pangolinlerde oldukça benzer virüslerin bulunduğu, ancak aynı zamanda vizon ve kedilerin de taşıyıcı olabilecekleri sonucuna ulaşıldı.