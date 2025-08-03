DSÖ'den çağrı: Gazze genelindeki hayatlar buna bağlı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu sürerken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunarak İsrail'in saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma değindi.

"SAĞLIK YARDIMI AKIŞININ SÜREKLİ OLARAK KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

DSÖ'nün, 1 Ağustos'tan bu yana Gazze'ye 24 tır dolusu tıbbi malzeme ulaştırdığını belirten Ghebreyesus, bunlar arasında temel ilaçların yanı sıra diğer tıbbi malzemelerin yer aldığını ve ihtiyaçların sağlık ocakları ile hastanelere ulaştırılacağını kaydetti.

Ghebreyesus, "Sürekli, kesintisiz ve artırılmış bir sağlık yardımı akışının sürekli olarak kolaylaştırılması için çağrıda bulunuyoruz. Gazze genelindeki hayatlar buna bağlı." ifadelerine yer verdi.

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

AÇLIK NEDENİYLE 169 CAN KAYBI

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 169 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.