DSÖ'den Çin'e koronavirüsün kökenini araştırmada iş birliği çağrısı

Laboratuvar sızıntısı iddialarını gündemde tutan Dünya Sağlık Örgütü, Pekin yönetimine seslendi.

Koronavirüsün kökenine ilişkin araştırmalar sürerken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin'e çağrı yaptı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, verilere "daha fazla erişim ve şeffaflık" çağrısında bulundu.

SORUŞTURMANIN İLK AŞAMASININ SONUCU

Salgının kökenine dair soruşturmanın ilk aşaması şubat ayında sona erdi.

Virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir "laboratuvardan yayılma olasılığının çok düşük olduğu ve muhtemelen yarasalardan kaynaklandığı" sonucuna varıldı.

ÇİN'E ÇAĞRI

Ghebreyesus, bu kez pandeminin hemen öncesine ve başlangıcına ait ham hasta verilerine erişmeleri gerektiğini belirterek, Çin'i, DSÖ'nün koronavirüsün kökenine ilişkin soruşturmanın ikinci aşamasında daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı.

DSÖ yetkilisi, Çin'in ilk soruşturma sırasında bu verileri DSÖ ekibiyle paylaşmadığını da kaydetti.

LABORATUVAR SIZINTISI İDDİASI

Ayrıca, bir tıp uzmanı olarak kazaların olabileceğini bildiğini belirten Ghebreyesus, Vuhan'daki laboratuvar hakkında net bilgi istedi.

Laboratuvar yetkilileri, buradan bir sızıntının mümkün olmadığını dile getirse de açıklamalar, Dünya Sağlık Örgütü'nün söz konusu iddiaları göz ardı etmediğini gösteriyor.