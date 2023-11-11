DSÖ'den Gazze açıklaması: Durumu anlatmak imkansız Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki durumu anlatmanın imkansız olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Miller Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin sorunuyla ilgili yaklaşık bir ay içinde 7. defa düzenlediği toplantıda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Kızılay ve Kızılhaç'ın bölge müdürü Mervan Jilani'nin bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarını dinledi.

Ghebreyesus, "Sahadaki durumu anlatmak imkansız. Hastane koridorları, yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor. Anestezisiz ameliyatlar yapılıyor. On binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor. Aşırı kalabalık okullara sıkışan aileler yiyecek ve su sıkıntısı çekiyor" ifadelerine yer verdi.

Ghebreyesus, İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'ye yönelik geniş çaplı kuşatma ve saldırısından bu yana şimdiye kadar Gazze'de 10 bin 800'den fazla insanın öldürüldüğü, bunların neredeyse yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor.

Ghebreyesus, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 1,5 milyon kişi yerinden edildi ve sığınabilecekleri bir yer arıyor. Ama hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil" derken Gazze Şeridi'nde insanların giderek daha küçük bir alana sıkıştırıldıkça ishal ve salgın riskinin de arttığına değindi ve Gazze'de her gün 180'den fazla kadının doğum yaptığını, 9 bin kişinin kanser tedavisi gördüğünü, kalp, diyabet ve hipertansiyon hastası 350 bin hastanın bulunduğunu vurguladı.

Bölgede iki devletli çözümün Filistin için iyi olduğu görüşünün hakim olduğu söyleyen Ghebreyesus, aslında bunun İsrail'in faydasına olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, 2014'te İsrail'e yaptığı ziyarette İsrailli mevkidaşına iki devletli çözümü kendi iyilikleri için benimsemeleri gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.

DSÖ Direktörü sözlerini şöyle tamamladı:

Bu kriz, BMGK'de reform yapılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Üye devletler, özellikle de 5 daimi üye bu ihtiyacı ciddiye almalıdır. BMGK'de reform yapın.

"Kana bulanmış çocukların çığlıklarına kulak verin"

Ghebreyesus'un ardından konuşan Jilani, "Konsey üyelerini Gazze hastanelerinde hayatını kaybeden gönüllü doktor, hemşire ve acil sağlık ekipleri adına daha fazla ölüm ve acının yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Jilani, çevrim içi katıldığı toplantıda şu anda yoğun bakımdaki tüm hastaları, kuvözdeki çocukları kaybetme riskinin 'çok ciddi boyutta' olduğunu söyledi.

"Lütfen, kana bulanmış çocukların çığlıklarına kulak verin" diyen Jilani, dünyanın onların hayatlarına neden bu kadar kayıtsız kaldığının sorgulanmasını istedi.