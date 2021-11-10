DSÖ'den şırınga kıtlığı uyarısı

Örgüt yetkilisi Hedman, gelecek yıl şırınga sayısında eksiklik yaşanabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede peş peşe uyarılarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni açıklama geldi.

DSÖ uzmanı Lisa Hedman, sağlık yetkililerine yaptığı uyarıda, pandeminin başlarında kişisel koruyucu ekipman eksikliği ile görülen "istifleme ve panik satın alma" gibi durumlardan kaçınmak için ihtiyaçların önceden planlanması gerektiğini söyledi.

2022 UYARISI

Hedman, 2022'de koronavirüs aşılarını uygulamak için gerekli olacak bir ila iki milyar adet şırınga konusunda sorun yaşanabileceğini kaydetti.

KÜRESEL ŞIRINGA SIKINTISI TEHLİKESİ

DSÖ yetkilisi, "Küresel şırınga sıkıntısı yaşayabiliriz, bu da bağışıklama çabalarını yavaşlatmanın yanı sıra güvenlik endişeleri gibi ciddi sorunlara yol açabilir." dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE GECİKMELER OLABİLİR

Hedman, şırınga kıtlığının, özellikle çocuklar için rutin aşılamalarda ve diğer sağlık hizmetlerinde gecikmelere yol açabileceğini belirterek, ayrıca yoksul ülkelerde güvenli olmayan şırınga ve iğnelerin yeniden kullanımı şeklinde bir eğilimin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Dünya genelinde yaklaşık 6.8 milyar koronavirüs aşısı uygulandı. Bu sayı rutin aşıların neredeyse iki katına tekabül ediyor.

Lisa Hedman, "Kapasiteyi bir şırınga türünden diğerine kaydırırsak veya özel bağışıklama şırıngalarının kapasitesini artırmaya çalışırsak, bu zaman ve yatırım gerektirir." ifadesini kullandı.