DSÖ'nün salgın istihbarat merkezi Almanya'da açıldı

Berlin yönetiminin 100 milyon dolar sağladığı merkezin açılışı Merkel ve Ghebreyesus tarafından yapıldı. Merkez, pandemi potansiyeline sahip virüsleri gerçek zamanlı olarak izleyecek.

Gelecekte ortaya çıkabilecek yeni hastalıklara karşı Almanya'nın başkenti Berlin'de istihbarat merkezi faaliyete geçti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) merkezi, olası yeni virüsler için erken uyarı sistemi vazifesi görecek.

KITALAR ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, açılışta yaptığı konuşmada, sağlıkta acil durumlar için küresel veri, analiz ve uyarı sağlayan bir merkezin Avrupa ile diğer kıtalar arasında köprü olacağını belirtti.

Merkel, DSÖ’nün üye devletler tarafından izin verildiği kadar çalışacağına işaret ederek, “Bu, elbette, genel direktörün iyileştirebileceği veya değiştirebileceği bir şey değil.” dedi.

"YENİ VİRÜSLERİ TESPİT EDEBİLMEMİZ GEREKİYOR"

DSÖ’ye sadece küresel salgın söz konusu olduğunda ihtiyaç olmadığına vurgu yapan Merkel, sağlıkta DSÖ’nün küresel yapılanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Merkel’e merkezin açılışında verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Dünyanın pandemi potansiyeli olan yeni yeni virüsleri tespit edebilmesi ve etkili pandemi ve salgın risk yönetimi yapabilmesi için verileri gerçek zamanlı olarak izleyebilmesi gerekiyor.” dedi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ GÖREVİ GÖRECEK

Dünya çapında milyonlarca insan ilk doz aşıyı olmamışken, bazı ülkelerin şimdi 2 doz aşılı insanlara ek dozlar sağlamaya başladığına vurgu yapan Ghebreyesus, küresel sağlık için ülkelere koronavirüs aşısı için ihracat kısıtlamalarının ve ticaret engellerinin kaldırılması çağrısı yaptı.

DSÖ’nün Berlin’deki yeni yerleşkesi, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı, gözetimi ve analitik yeni metodoloji için küresel merkez olacak.

ALMANYA'DAN 100 MİLYON DOLAR

Almanya hükümeti merkez için DSÖ’ye 100 milyon dolar sağladı.

Merkez, pandemi ve salgın risklerini önceden tahmin etmek, önlemek, tespit etmek, hazırlık yapmak ve bunlara yanıt vermek için son teknoloji ile donatılacak.

MERKEL'E ÖDÜL VERDİ

Açılışta Merkel’e küresel sağlığa yaptığı katkılardan dolayı DSÖ tarafından “Küresel Liderlik Ödülü” takdim edildi.