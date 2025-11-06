DSÖ'ye göre Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişi acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes sonrası hayat ciddi zorluklarla beraber sürüdürülmeye çalışılıyor.

İsrail, ateşkesi ihlal ederek zaman zaman hava saldırıları düzenlerken bölgeye gelen yardım tırları ihtiyaçları karşılamıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Gazze'de gerçekleştirilen tıbbi tahliyelere ilişkin paylaşım yaptı.

19 HASTA İTALYA'YA TAHLİYE EDİLDİ

DSÖ'nün dün 19 kritik hasta ve 93 refakatçiyi tıbbi bakım için Gazze'den İtalya'ya tahliye ettiğini bildiren Ghebreyesus, dayanışmaları için İtalya hükümetine teşekkürlerini iletti.

"DAHA FAZLA ÜLKEYİ GAZZE'DE HASTA KABUL ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Ghebreyesus, "Gazze Şeridi'nde 16 bin 500'den fazla kişi hala mevcut olmayan acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor.

Daha fazla ülkeyi Gazze'den hasta kabul etmeye çağırıyoruz. Ayrıca özellikle Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'dan tüm tahliye yollarının açılması için çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.