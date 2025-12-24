WSJ: ABD'de lobiciler, 6 milyon dolara başkanlık affı satıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Medya ile çoğu zaman kavgalı olan ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümeti hakkında, akla rüşvet suçlamaları getiren çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Wall Street Journal (WSJ) makalesinde, insanların para karşılığı başkanlık affı aldıklarını işaret eden iddialar ortaya attı.

AF SAYISINDAKİ ARTIŞ

Trump, ilk döneminin ilk yılında yalnızca tek bir kişiyi affetti ve bir kişinin cezasını hafifletti. Görev süresinin son gününe kadar yaklaşık 140 ek af kararı verdi.

Bu dönemde ise, sadece ilk gününde 1.500'den fazla kişiyi affetti ve o zamandan beri 87 kişi ve şirkete daha af çıkardı.

PARAYI VEREN AFFI ALIR

Trump'ın yakın çevresindekilerin söylediğine göre, bu yeni yaklaşım, Başkanlık affına yönelik bir sektörünü doğurdu.

Makale, lobicilerin bu sektörü yürüttüğünü ve milyon dolarlık ücretler karşılığında, lobi faaliyetleriyle ABD Başkanı'nı af çıkarmaya yönelttiklerini iddia ediyor.

6 MİLYON DOLARLIK BAŞARI ÜCRETİ

Tekliflere aşina olan kişilere göre, af isteyenler, başkanı ikna edebilmeleri halinde bazı lobicilere 6 milyon dolara kadar başarı ücreti teklif etti.