Üç yıl önce ülkeden kaçmaya çalışan Dubai Emiri'nin kızı, arkadaşlarına gönderdiği videolarda yaşadıklarını anlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife'nin, görüntüleri ortaya çıktı.

Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını, kendisini rehin tutmakla suçladı.

BANYODA İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU ANLATTI

BBC'nin haberine göre, videolar, Prenses Latife'nin ülkeye zorla götürülmesinin ardındaki aylarda telefonla çekildi. Banyoda kaydedilen görüntülerde, Prenses Latife nasıl kaçırıldığını anlattı.

Kaçtığı tekneden onu almaya gelen askerlere direndiğini, tekme attığını hatta bir komandonun kolunu ısırdığını söyleyen Prenses Latife, ilaçla uyutulup bilinci kapalı halde özel bir jetle Dubai'ye geri götürüldüğünü belirtti.

Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife: Babam beni rehin tutuyor ViDEO

"VİLLADA REHİN TUTULUYORUM"

Prenses Latife, aynı zamanda Dubai Emiri de olan babasının, kendisini tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu vurguladı.

Mesajlar, "Latife'yi serbest bırakın" adlı kampanyayı yürüten Prenses'in yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen, kuzeni Marcus Essabri ve insan hakları avukatı David Haigh tarafından BBC'ye verildi.

"LATİFE İÇİN ENDİŞELENİYORUM"

Birleşmiş Milletler (BM) eski insan hakları elçisi ve İrlanda’nın 7'nci Cumhurbaşkanı Mary Robinson, "Latife için endişeleniyorum. Durum ilerledi. Olayın araştırılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

HİNDİSTAN AÇIKLARINDA YAKALANDI

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latife'nin istememesine rağmen ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

EŞİ PRENSES HAYA LONDRA'YA KAÇTI

BAE ise Prenses Latife'nin ailesinin yanında güvende olduğunu söylüyor.

Dubai Emiri El Maktum'un eşi Prenses Haya, 2019 yılının başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleşmişti.