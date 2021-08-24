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    Dubai'de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ticaret merkezi Dubai kentinde, dünyanın en büyük dönme dolabı inşa edildi.
    • AA
    • 24.08.2021 - 23:47
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 00:09
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    Dubai'de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı

    Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ticaret merkezi Dubai kentinde inşa edilen dünyanın en büyük dönme dolabı, aynı anda 1750 kişiye hizmet verecek.

    48 ADET KABİNDEN OLUŞUYOR

    Ekim ayında açılışının yapılması planlanan Ain Dubai (Dubai'nin gözü) adlı dönme dolap, kapsül şeklinde 48 adet kabinden oluşuyor.

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #1

    BİR TURU 38 DAKİKADA TAMAMLIYOR

    Bir turunu 38 dakikada tamamlayan Ain Dubai, ziyaretçilerine 360 derecelik kesintisiz şehir görüntüsü sunacak.

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #2

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #3

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #4

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #5

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #6

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #7

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #8

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #9

    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #10

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    Dubai de 1750 kişilik dünyanın en büyük dönme dolabı #12

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