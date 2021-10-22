Dubai'de dünyanın en büyük dönme dolabı açıldı

Dubai'de dünyanın en büyük dönme dolabı açıldı

Bir turu 38 dakikada atan dönme dolap, faaliyete geçti. 1750 kişiye aynı anda hizmet verilirken, şehir manzarasını 360 derece izleme imkanı sunulacak.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde dünyanın en büyük dönme dolabının açılışı için görkemli tören düzenlendi.

Bluewaters Adası’nda inşa edilen dönme dolaba, "Dubai'nin Gözü (Ayn Dubai)" adı verildi.

48 KLİMALI KABİN

Açılış töreninde havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Dönme dolap, kapsül şeklinde 48 klimalı kabinden oluşuyor.

BİR TUR 38 DAKİKA

1750 kişiye aynı anda hizmet verebilen en az 250 metre yüksekliğindeki dönme dolap, yaklaşık 38 dakika sürecek her turda 360 derecelik kesintisiz şehir manzarası sunuyor.

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER SUNUYOR

Ziyaretçiler, şehrin manzarasıyla gün batımının tadını çıkarırken, yemek ve alışveriş gibi aktiviteleri de gerçekleştirebilecek.

Dubai'de dünyanın en büyük dönme dolabı açıldı ViDEO