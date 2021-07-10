14 milyon litre su ile dolu olan havuz, Polonya'daki Deepspot'un unvanını elinden aldı.

Halihazırda dünyanın en yüksek gökdelenine ve en büyük alışveriş merkezine ev sahipliği yapan Dubai, rekor kıran bir başka cazibe merkezini daha faaliyete geçirdi.

Dünyanın en derin dalış havuzu, Dubai'de açıldı. 60 derinliğindeki havuz, Polonya'daki Deepspot adlı 45 metre derinliğindeki havuzu geride bıraktı.

14 MİLYON LİTRE SU

Deep Dive Dubai havuzu, 14 milyon litre tatlı su ile doldurulmuş durumda. Bu da altı olimpik yüzme havuzunun hacmine tekabül ediyor.

Dubai'deki havuz, dünyadaki diğer dalış havuzlarından en az dört kat daha büyük konumda bulunuyor.

Dubai'de dünyanın en derin havuzu açıldı VİDEO

EN DERİN HAVUZ

Guinness, 27 Haziran'da söz konusu havuza "Dalış için en derin yüzme havuzu" unvanını verdi.

Tesis şimdilik sadece davet yöntemiyle açık, ancak bu yıl içinde halka açılacak. Su sıcaklığı 30 santigrat derecede tutuluyor. Bu da aktivite sırasında ince bir dalış elbisesi veya mayo giymek için uygun bir sıcaklık.