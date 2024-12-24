Dubai’de Ferrari görünümlü jet ski

İHA

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai, lüks yaşam tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Öyle ki şehirde her alanda lüksün izlerini görmek mümkün.

Milyonlarca dolarlık lüks otomobillerin şeklindeki jet skiler, Dubaililer ve turistlerden büyük ilgi topluyor.

DUBAİ'DE LÜKS ÇILGINLIĞI JET SKİ'LERE DE SIÇRADI

Hem hız hem de tasarım açısından oldukça etkileyici olan bu jet skiler, Dubai’nin lüks yaşamını ve gösteriş merakını deniz üzerinde yansıtıyor.

Son olarak Dubai’de bir kişinin kullandığı Ferrari görünümlü jet ski eğlencesi dikkat çekti.

İşte o anlar...