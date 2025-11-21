Dubai'de Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü

- Dubai Airshow 2025 organizasyonunda Hindistan'a ait HAL Tejas savaş uçağı gösteri sırasında düştü.
- Kaza sonrasında uçak büyük bir patlamayla alev aldı ve pilot hayatını kaybetti.
- Daha önce uçağın yağ sızıntısı sorunları olduğu iddia edilmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde korkutan olay...
Dubai’de düzenlenen uluslararası hava gösterisi Airshow 2025'te Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait HAL Tejas savaş uçağı, büyük panik yarattı.
ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ
Yerel saatle 14.10’da gerçekleşen kazada uçak, piste yakın bir noktada düşerek dev bir alev topuna dönüştü.
Kısa süre içinde yükselen siyah dumanlar tüm alanı kapladı.
BÜYÜK BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ
O sırada tribünlerde bulunan yüzlerce kişi, paniğe kapılarak kaçışmaya başladı.
Görgü tanıkları, uçağın düşmeden saniyeler önce dengesini kaybettiğini ve ardından büyük bir patlamanın meydana geldiğini aktardı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Kaza sonrası bölge güvenlik çemberine alınırken ekiplerin müdahalesi sürüyor.
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
IAF’ten yapılan açıklamada, kaza sonucu pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu.
DÜN YAĞ SIZDIRIYORDU
Hindistan’a ait Hafif Muharip Uçak (LCA) Tejas’tan yağ sızıntısı olduğu iddiaları, dün sosyal medyada gündeme gelmişti.
Çevrim içi paylaşılan videolarda, uçağın altında sıvıyı toplamak için kutu koyulduğunun görülmesi, yağ sızıntısı iddialarını tetiklemişti.
Görüntüler kısa sürede yayılarak uçağın düşük kaliteye sahip olduğu yönünde yorumların yapılmasına neden olmuştu.