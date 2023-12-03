Dubai'deki iklim zirvesinde fosil yakıttan çıkış tartışması: Bilimsel temeli yok COP28 Başkanı Al Jaber, fosil yakıtların ortadan kaldırılmasının, 1,5 santigrat derece hedefine ulaşma tezlerini desteklemediğini iddia etti.

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Küresel aktörler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğindeki iklim zirvesinde Dünya'nın korunması gerektiğine dair mesajlar veriyor.

Liderler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde yaptıkları konuşmalarda, fosil yakıtların gezegeni tehlikeye sürüklediğine dikkati çekiyor.

Fosil yakıttan çıkış talebi tartışmalara yol açtı

COP28 Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber ise fosil yakıtlardan çıkılmasına ilişkin çağrılara katılmadığını söyledi.

Al Jaber, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için söz konusu yakıtların kademeli olarak ortadan kaldırılması gerektiğini belirten tezin arkasında "bilim olmadığını" öne sürdü.

100'den fazla ülke, halihazırda fosil yakıtların aşamalı olarak durdurulmasını destekliyor.

"Hiçbir bilim yok"

Al Jaber, düşüncesini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

Alarm verici tartışmalara hiçbir şekilde katılmıyorum. Fosil yakıtların kademeli olarak ortadan kaldırılmasının, 1,5 santigrat derece sıcaklık hedefine ulaşılmasını sağlayacağını söyleyen hiçbir bilim ya da senaryo yok.

"Dünya'yı mağaralara geri götürmek istemiyorsanız..."

COP28 lideri, görüşüne itiraz edenlere verdiği yanıtta şöyle söyledi:

Lütfen bana yardım edin, Dünya'yı mağaralara geri götürmek istemiyorsanız, sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmaya olanak sağlayacak fosil yakıtların aşamalı olarak ortadan kaldırılması için bana yol haritasını gösterin.



Dünya'da halihazırda meydana gelen kutuplaşmaya ve bölünmeye parmakla işaret ederek veya katkıda bulunarak iklim sorununun çözümüne yardımcı olabileceğinizi düşünmüyorum. Bana çözümleri gösterin. Parmakla işaret etmeyi bırakın.

Guterres: 1,5 derece, tüm fosil yakıtları yakmayı bırakırsak mümkün

The Guardian'ın aktardığına göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, cuma günü COP28 delegelerine hitaben şunları söylemişti: