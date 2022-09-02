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    Duma Başkanı Volodin: Avrupa'nın enerji güvenliği, Rusya olmadan imkansız

    Volodin, kıtada devam eden enerji krizine ilişkin konuştu. Avrupalı liderlerin gerçeği görmesi gerektiğini belirten Duma Başkanı, "Yaptırımlar, Avrupa'da krize neden oldu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 17:26
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    Duma Başkanı Volodin: Avrupa'nın enerji güvenliği, Rusya olmadan imkansız

    Avrupa, yaşadığı enerji krizine çareler arıyor.

    Kıtaya giden doğalgaz akışında sık sık kesintiler yapan Rusya'dan, enerji konusunda açıklama yapıldı.

    Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Moskova'yı hedef alan yaptırımların, Avrupa ülkelerinde enerji krizine yol açtığını vurguladı.

    "Gerçeği görmenin vakti geldi"

    Volodin, "Rusya olmadan Avrupa'nın enerji güvenliği imkansız. Avrupa devletlerinin başkanları için gerçeği görmenin vakti geldi." dedi.

    Volodin'e göre, Avrupa, "kendi yarattığı" durum konusunda iki yola sahip.

    Avrupa'ya iki seçenek sundu

    Rus yetkili, "Öncelikle ülkemize yönelik meşru olmayan yaptırımları kaldırın ve Kuzey Akım 2'yi başlatın. Ya da ekonomik sorunlara yol açacak ve vatandaşların hayatını daha da zorlaştıracak her şeyi olduğu gibi bırakın." ifadelerini kullandı.

    "Yaptırımlar, Avrupa'da krize neden oldu"

    Geçen yıl Avrupa devletlerinin 341 milyar metreküp gaz satın aldığını ve bunun neredeyse yüzde 50'sinin Rus boru hattından geçen gaz olduğunu anlatan Volodin, "Ülkemizi hedef alan yaptırımlar, Avrupa devletlerinde enerji krizine neden oldu." diye konuştu.

    Volodin: Macron'un Cezayir ziyareti başarısı

    Duma Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir ziyareti sırasında "gaz kıtlığı sorununu çözmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını" savundu.

    Duma Başkanı Volodin: Avrupa nın enerji güvenliği, Rusya olmadan imkansız #1


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