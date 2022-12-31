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Dünya 2023 yılına merhaba dedi

Dünya 2023 yılına merhaba dedi

Yeni Zelanda her sene olduğu gibi yeni yılı ilk karşılayan ülke oldu, Avustralya Sydney'de takvimler değişmeden üç saat önce gökyüzünü havai fişekler aydınlattı.