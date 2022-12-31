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    Dünya 2023 yılına merhaba dedi

    Yeni Zelanda her sene olduğu gibi yeni yılı ilk karşılayan ülke oldu, Avustralya Sydney'de takvimler değişmeden üç saat önce gökyüzünü havai fişekler aydınlattı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 14:28
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    Dünya 2023 yılına merhaba dedi

    Dünyayı yeni yıl heyecanı sarmış durumda...

    2023'i iple çekenler, kutlama hazırlıklarını da tamamlıyor.

    Ancak dünyanın bir çok noktasında ülkeler farklı saatlerde yeni yıla giriş yapıyor.

    Yeni Zelanda ilk giren ülke oldu

    Okyanusya'nın ucundaki Yeni Zelanda, yeni yıla giren ilk ülke oldu.

    Takvimlerin en erken değiştiği ülke unvanına sahip Yeni Zelanda'da havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

    Yeni Zelanda 2023 yılına merhaba dedi

    Havai fişek gösterisi yapıldı

    Avustralya'nın Sydney kentindeki ünlü Opera Binası'nda ise 2023'e üç saat kala havai fişek gösterisi başladı.

    Sırasıyla Japonya, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkeler 2023'e girecek.

    Dünya 2023 yılına merhaba dedi #1

    Dünya 2023 yılına merhaba dedi #2


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