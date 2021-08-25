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    Dünya Bankası, Afganistan yardımlarını durdurdu

    Dünya Bankası, Afganistan'daki operasyonlarına yönelik ödemeleri durdurduğunu açıkladı.
    • AA
    • 25.08.2021 - 02:01
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    Dünya Bankası, Afganistan yardımlarını durdurdu

    Dünya Bankası Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki durumdan ve özellikle kadınlar için ülkenin kalkınma beklentileri üzerindeki etkilerinden "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

    "ÖDEMELERİ DURDURDUK"

    Açıklamada, "Afganistan'daki operasyonlarımızda ödemeleri durdurduk, durumu iç politika ve prosedürlerimiz doğrultusunda yakından izliyor ve değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Bankanın uluslararası toplum ve kalkınma ortaklarıyla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, zor elde edilen kalkınma kazanımlarını korumak ve Afganistan halkını desteklemeye devam etmek için yolların araştırıldığı aktarıldı.

    Dünya Bankası, Afganistan yardımlarını durdurdu #1

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